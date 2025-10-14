شكرا لقرائتكم خبر المجلس الدولي للتمور يشارك في المعرض الأول لمنظمة الفاو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المجلس الدولي للتمور في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المقام في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الحالي، وذلك ضمن احتفالات المنظمة بمرور 80 عاما على تأسيسها، تحت شعار: «من البذور إلى الأغذية «From Seeds to Foods».

ويأتي حضور المجلس بجناح تعريفي يبرز دوره في دعم وتطوير قطاع التمور عالميا، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، وذلك في إطار رسالته؛ الهادفة إلى إبراز القيمة الاقتصادية والغذائية للتمور بصفتها منتجا استراتيجيا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن جناح المجلس استعراضا لبرامجه الدولية ومبادراته المشتركة مع الدول الأعضاء، إلى جانب عرض المطبوعات التعريفية والكتب والأبحاث التي توثق جهود المجلس في تطوير قطاع التمور، إضافة إلى إبراز مشروعاته في مجالات البحث والتسويق والتنوع الجغرافي للتمور، وجهوده في رفع القيمة المضافة لمنتجات التمور، ودعم سياسات الإنتاج والتجارة العادلة، والترويج للتمور بوصفها غذاء متكاملا ضمن منظومة الأمن الغذائي العالمي.

ويعد المعرض العالمي الأول للفاو منصة دولية تستعرض رحلة الغذاء من البذور إلى الأغذية، وتبرز الابتكارات والتقنيات الزراعية الحديثة، وممارسات الإنتاج المستدام في مختلف القطاعات الزراعية والغذائية، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والشركات العاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي؛ ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق منظومة غذائية مستدامة تسهم في أمن واستقرار الإمدادات الغذائية على المستوى العالمي.