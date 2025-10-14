سعر فودافون قطر (VFQS) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 14-10-2025

اكتسى سعر سهم الشركة السعودية للعدد والأدوات (4008) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 30.26 ريال، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وقد جاء ارتفاع السهم عقب استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما جاء هذا الارتفاع بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر في تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 30.26 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد