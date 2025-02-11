انت الان تتابع خبر سيرى النور قريبا.. لماذا لم يقر قانون خدمة الحشد الشعبي حتى الان؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً".

وأضاف أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان".

ويترقب البرلمان وصول مشروع القانون للنظر فيه وسط مطالبات بضرورة الإسراع في إقراره، لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي، بما يخدم الواقع الأمني في البلاد.