رئيس الوزراء: الحروب والصراعات لم تقتصر على الموارد العسكرية بل على الأفكار والثقافات

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب، إن "الحروب والصراعات لم تقتصر على الموارد العسكرية بل على الأفكار والثقافات"، مبينا ان "مهمة المثقف تمثل أحد خطوط الصد الدفاعي للدولة في تعزيز وحدة البلاد".واكد رئيس الوزراء، "دعمنا الأدباء بتخصيص الأراضي وشمولهم في برامج الابتعاث"، لافتا الى ان "الثقافة هي الصوت الأقوى والسلاح الفاعل الذي لا يمكن إسكاته".

وبما يخص الشأن الإقليمي، أكد السوداني، على "موقف العراق حكومة وشعباً باستنكار العدوان الصهيوني على قطر"، مشيرا الى ان "الحرب الصهيونية في غزة تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية".

