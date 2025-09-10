انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد حرصه على استمرار التواصل المباشر مع أهالي الرضوانية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي زار اليوم منزل عضو التحالف سعد الزوبعي في منطقة الرضوانية، حيث جرى اللقاء بحضور جمع من وجهاء وأبناء المنطقة".



وأضاف المكتب، أن "السامرائي بحث خلال الزيارة مع الحاضرين أوضاع الرضوانية واحتياجاتها، وأكد حرصه على استمرار التواصل المباشر مع الأهالي ودعم دور الشخصيات الوطنية في خدمة أبناء مناطقهم وتعزيز حضورهم في القضايا الوطنية".

