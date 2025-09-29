انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يقدم التعازي للمرجع الأعلى السيد السيستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المجلس القاضي زيدان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتقدم بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني رعاه الله بوفاة عقيلته الفاضلة، تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته."



وأضاف انه "في هذا المصاب الجلل، نعرب لسماحته عن بالغ الحزن والاسى سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمه والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وان يكون مثواها الجنة رفقة الأبرار والصالحين".