انت الان تتابع خبر من 11 فقرة.. جدول أعمال البرلمان لجلسة الأربعاء المقبل (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان مجلس النواب جاءت الفقرات على النحو التالي:اولاً : التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا اجزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ۲۰۰۹ المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا، اللجنة القانونية)، (6) مادة).

ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة ۲۰۲٤ . (لجنة الصحة والبيئة)، (۲) مادة).

ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة. (لجنة الكهرباء والطاقة)، (۲۳ مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية لجنة الصحة والبيئة اللجنة القانونيـــــــة)، (٤١) مادة).

خامساً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاستثمار والتنمية)، (۲) مادة).

سادساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام ۱۹۲۸ والمكملة بالبروتوكولات للأعوام ۱۹٤۸، ۱۹٦٦، ۱۹۷۲ وتعديلاتها لعام

۱۹۸۲، ۱۹۸۸ . لجنة العلاقات الخارجية). (۲) مادة).

سابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ۱۹۹٨ . (لجنة الاستثمار والتنمية الاقتصاد والصناعة والتجارة)، (۹) مادة).

ثامناً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنــــة ٢٠١٣. (لجنة الامن والدفاع اللجنة القانونية)، (۹) مادة).

تاسعاً: التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.(لجنة الثقافة والسياحة والآثار، اللجنة القانونية، لجنة النزاهة، لجنة حقوق الانسان). (۱۹) مادة).

عاشراً: التصويت على مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين. (لجنة العمل ومنظمات المجمع المدني).(٤٩) مادة).

حادي عشر: التصويت على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).( مادة).