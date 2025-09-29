انت الان تتابع خبر العدل: عدد المفرج عنهم بقانون العفو العام وصل لـ 9410 نزلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بتسهيل وتسريع إجراءات تطبيق قانون العفو العام، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".



وبيّنت الوزارة أن "عملية الإفراج تمثّل ثمرةً لجهود استثنائية قامت بها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، وبالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بدقة ووفقًا لأحكام قانون العفو العام".