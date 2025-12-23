انت الان تتابع خبر اعلام إيراني: العراق سيوفر أراضٍ لإيران لتقوم بالزراعة خارج حدودها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة انباء العمال الإيرانية "ايلنا"، ان بيغارد طالباني، وزيرة زراعة كردستان، وفي اجتماع مع مهدي عبديان، رئيس غرفة تجارة قزوين، أشارت إلى تقارب الظروف المناخية وقصر المسافة الجغرافية بين محافظة قزوين وإقليم كردستان العراق، معتبرة ان ذلك عاملاً فعالاً في توسيع التفاعلات الزراعية والإنتاجية، معلنة استعداد الإقليم لاستيراد المنتجات الزراعية من محافظة قزوين، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.



وأوضحت ان بيغارد طالباني تعهدت بتوفير عدد من الأراضي الزراعية في إقليم كردستان للجانب الإيراني، في إطار قوانين ولوائح محددة، لغرض تنفيذ مشاريع زراعية خارج الحدود الإقليمية.

كما دعا الجانب العراقي، نظراً لقلة إنتاج الزهور الزينة في إقليم كردستان، إلى تطوير التفاعل والتعاون المشترك مع محافظة قزوين في هذا المجال.