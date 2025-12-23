اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية

0 نشر
0 تبليغ

السامرائي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية

انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي، استقبل اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، وبحضور عدد من قيادات تحالف العزم".

وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، ومتطلبات المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وتعزيز التواصل بين القوى السياسية بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي وفق الأطر الدستورية".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا