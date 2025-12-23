انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي، استقبل اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، وبحضور عدد من قيادات تحالف العزم".



وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، ومتطلبات المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وتعزيز التواصل بين القوى السياسية بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي وفق الأطر الدستورية".

