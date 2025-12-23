انت الان تتابع خبر المالكي وميراني يؤكدان على الإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية ومسار الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة "، مشيرا الى ان "الجانبين ابديا حرصهما على اهمية مواصلة المشاورات للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة".

وذكر انه "جرى التطرق بشكل مفصل إلى الآليات الممكنة والعملية لتشكيل الرئاسات الثلاث وفق الاستحقاقات الدستورية، وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك وينسجم مع متطلبات الشعب العراقي".

