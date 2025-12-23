انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعاً والسامرائي يتحدث عن "تماسك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر سياسي مطلع لـ الخليج 365، ان "المجلس السياسي الوطني عقد اجتماعا جديدا في منزل أحمد الجبوري ابو مازن".ونقل المصدر عن السامرائي قوله، "المجلس السياسي الوطني متماسك".

والمجلس السياسي الوطني، هو تحالف عراقي لأحزاب سنية رئيسية فائزة بـ 65 مقعداً نيابياً في انتخابات مجلس النواب اشتمل على حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي (33 مقعداً) وحزب عزم الذي يرأسه مثنى السامرائي (15 مقعداً) وتحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر (9 مقاعد) وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه ثابت العباسي (5 مقاعد) وحزب الجماهير الذي يقوده أحمد الجبوري (3 مقاعد).