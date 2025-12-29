اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس السن يعلن أسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفائز، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية إن "المرشحين هم كل من: (عامر عبد الجبار، وسالم العيساوي، وهيبت الحلبوسي)"، وذلك بعد أن أعلن رسمياً فتح باب الترشيح للمنصب عقب أداء النواب اليمين الدستورية.

ويستعد المجلس الآن للشروع في عملية التصويت السري المباشر لاختيار أحد المرشحين، حيث يتطلب الفوز الحصول على الأغلبية المطلقة (166 صوتاً) في الجولة الأولى. وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات.

وكان مجلس النواب قد عقد، اليوم الاثنين (29 كانون الأول 2025)، جلسته الأولى التي تضمنت أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية، تمهيداً لانتخاب هيئة الرئاسة استناداً إلى نصوص الدستور العراقي لعام 2005، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني واستكمال التحضيرات اللوجستية داخل القبة البرلمانية.

