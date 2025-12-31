انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعلن شروط الترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز: "نعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية؛ فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة أدناه، تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية الأصلية التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة مجلس النواب".وأضاف البيان أن "الطلبات تُسلم إلى دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب/ قصر المؤتمرات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، للأيام (الأربعاء، الأحد، الاثنين) الموافق 31 كانون الأول 2025، و4 و5 كانون الثاني 2026، لقاء وصل تسليم يثبت تقديم الطلب وتاريخه ومرفقاته من الوثائق".

ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى المادة (1) من القانون ان يكون:

أولا: عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

رابعا: حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

خامسا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

سادسا: غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

