انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي الحلبوسي ويؤكد ضرورة استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني التقى، اليوم، رئيس مجلس النواب الجديد هيبت حمد الحلبوسي، وقدم التهنئة له ونائبيه عدنان فيحان الدليمي وفرهاد أمين أتروشي، بمناسبة انتخابهم ونيلهم ثقة النواب".وأشاد السوداني، بـ"هذه الخطوة التي تعزز الاستقرار السياسي لنظامنا الديمقراطي"، مشيرا الى "ضرورة العمل على تحقيق مصالح البلاد العليا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات العامة للمواطنين في مختلف المجالات".

