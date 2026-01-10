انت الان تتابع خبر السيد الصدر مخاطبا ممن التحق ببعض الفصائل: باب آل الصدر مفتوح كما عهدتموه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في إجابة على سؤال ورده حول إمكانية فتح باب العودة لبعض من أبناء آل الصدر الذين التحقوا ببعض الفصائل، وتابعته الخليج 365، "انا على إطلاع على معاناتكم وأعلم احتياجاتكم بل واعلم علم اليقين ان انتماؤكم لهم انتماء جسدي ليس إلا".

وأضاف "انني اعلم ان قلوبكم معنا بل وعقولكم معنا، تحبون الوطن كما نحبه وتبغضون التبعية كما نحن نبغضها، وكما ان قلوبكم معنا فقلبي معكم ومانسيتكم من الدعاء بالتوفيق والهداية والسداد".

وتابع "فأهلا بكم متى شئتم ومن لم يشأ ليكن فيهم ولا يكن منهم فذلك ظني بكم.. نعم ظني بكم انكم لازلتم على العهد، عهد ابينا الصدر المتصدر ولكل آل الصدر"، مخاطبا بالقول "فمرحبا بكم في أي زمان وأي مكان، فباب آل الصدر مفتوح دوما كما عهدتموه".