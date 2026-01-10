انت الان تتابع خبر بداية مقلقة للبرلمان الجديد.. حضور النواب يتناقص تدريجيًا و100 نائب "بلا دوام" منذ أداء القسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأ البرلمان جلسته الأولى بغياب 37 نائبا فقط، وكان الحضور الأعلى والبالغ 292 نائبا سببه الحضور لاداء القسم، وبعد ذلك في الجلسة الثانية حضر 221 نائبا فقط، أي بغياب 108 نواب.

اما اليوم انعقدت الجلسة الثالثة للبرلمان بحضور 209 نواب، أي بغياب 120 نائبا، ما يكشف عن تناقص عدد الحضور تدريجيًا، ويكشف عن وجود اكثر من 100 نائب بدأ يتغيب عن البرلمان الجديد بالرغم من انه بدأ اعماله للتو، ما يكشف عن سياق سيستمر الى نهاية هذه الدورة، حيث غالبا ما يكون هناك اكثر من 100 نائب "فضائي"، اكملوا الدورة الخامسة الماضية بلا حضور مع استمرار تقاضيهم رواتبهم.

