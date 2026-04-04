انت الان تتابع خبر السامرائي في الموصل.. حراك سياسي وأكاديمي لتعزيز استقرار نينوى ودعم واقعها الخدمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستهل السامرائي نشاطه باستقبال نائب رئيس مجلس المحافظة محمد عبدالله الجبوري، وعضو المجلس أحمد العبد ربه، حيث ركز اللقاء على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القيادات المحلية لمعالجة التحديات الإدارية والخدمية بما يضمن استقرار المحافظة.



وفي سياق متصل، التقى السامرائي رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي، لبحث واقع التعليم العالي وسبل الارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية. وشدد اللقاء على الدور الريادي للجامعات في مسيرة التنمية وإعداد الكوادر العلمية، مؤكداً على أهمية توفير الدعم اللازم للنهوض بالواقع الأكاديمي بما يخدم المجتمع الموصلي وتطلعاته.

