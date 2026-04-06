انت الان تتابع خبر الدهلكي يعلن إدراج فقرة بشأن رواتب الصحوات ضمن جلسة مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جهود النائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي أثمرت عن استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب، على إدراج فقرة ضمن جلسة مجلس النواب تتضمن إعادة رواتب (الصحوات) العاملين ضمن وزارة الدفاع إلى ما كانت عليه ضمن قانون الموازنة لأعوام (2023-2024-2025)، والبالغ (500 ألف دينار) مقطوعة".

واضاف أن "ذلك جاء لإنصاف هذه الشريحة المضحية".