انت الان تتابع خبر السيد الصدر يصدر بيانا بشان تشكيلة الحكومة: حولوا الفصائل إلى تشكيل وافتحوا صفقة القرن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365 "إن كنتم تريدون رضا الله ورضا الشعب، وهو رضانا آل الصدر، فعلى المكلف برئاسة الوزراء أياً كان ما يلي:

أولاً: كما أكدنا منذ سنوات طوال.. فعلى الحكومة القادمة تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل (جند الشعائر الدينية) على اختلاف توجهاتها وتحت سلطة هيئة الحج والعمرة.. أو الى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية، ومن يرفض منهم فيعتبر خارجاً عن القانون. وإن فعلوا فأنا على استعداد لحلّ تشكيل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة كما ينبغي على الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن.

ثانياً: عدم الإستعانة بخلطة العطار) في تشكيل الكابينة الوزارية وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعاداً تاماً، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب.

ثالثاً: العمل الدؤوب والحقيقي من أجل إستقلالية العراق عن كل التدخلات الخارجية فـ (لا شرقية ولا غربية).

رابعاً: العمل فوراً على قمع الفساد وبمدة أقصاها تسعون يوماً .. على أن يكون البدء بـ (صفقة القرن ومجرمها وكل تبعاتها.

خامساً: تقوية العلاقات الخارجية ضمن أطر تعطي للعراق هيبته وانفتاحه على الجانب العربي والإسلامي والدولي بلا تدخلات من كل الأطراف وعدم التعدي على أحد ففي ذلك رفعة للعراق والدين والمذهب بل الشعب الذي

اكتوى بنيران الحروب.

سادساً: لا نرضى بوجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني في الكابينة الوزارية.. ولا يمثلنا أي وزير منهم.