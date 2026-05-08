انت الان تتابع خبر نائب عن العزم: أحلام البعض بوجود خلافات داخل التحالف ليست سوى أوهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدهلكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "أحلام البعض بوجود خلافات داخل تحالف العزم ليست سوى أوهام للهروب من استحقاقات ديالى والتنصل من وعودها"، مبينا ان "تحالف العزم متماسك بإرادته وقياداته، وعلى من يروّج للشائعات أن يفي أولًا بتعهداته تجاه أبناء ديالى واستحقاقهم الوزاري".

وتابع ان "العزم سيظل قوة سياسية ثابتة وموحدة رغم كل محاولات التشويش".