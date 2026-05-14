الحكيم يجتمع بنواب "قوى الدولة" ويعلن موقفاً صريحاً تجاه تكليف الزيدي

بغداد - ياسين صفوان - وخلال اجتماعه بالكتلة النيابية للتحالف صباح اليوم، وجه الحكيم رسائل حازمة للنواب والكتل السياسية، مشدداً على أن "السياسة الحقيقية تُصنع داخل اللجان التخصصية لا عبر منصات التصريح". ودعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة التحديات، قائلاً: "من يملك موقعاً تشريعياً عليه أن يكون شريكاً في حل الأزمة لا في صناعتها".وأشاد الحكيم بما يقدمه نواب الكتلة من حضور على المستويات السياسية والتشريعية والرقابية، مؤكداً أن هذا الحضور ليس إنجازاً يُحتفى به بل أمانةٌ تستوجب التكثيف والاستمرار، داعياً إلى تعميق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى والانخراط الجاد في عمل اللجان النيابية التخصصية، لأن السياسة الحقيقية تُصنع داخل اللجان لا على منصات التصريح.

وأشار الحكيم إلى حجم التحديات المحيطة بالعراق سياسياً واقتصادياً ومالياً، معلناً موقفاً صريحاً: "دعم علي الزيدي في تشكيل الحكومة ليس موقفاً سياسياً — هو استحقاق وطني تفرضه خطورة المرحلة".

