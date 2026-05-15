بوتين برسالة الى الزيدي: اتطلع الى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في رسالته، إنه "إلى دولة الرئيس علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق تفضلوا بقبول أصدق التهاني بمناسبة توليكم منصب رئيس مجلس الوزراء".وتابع، "تستند العلاقات الروسية العراقية الى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، واتطلع الى ان يسهم نشاطكم على رأس الحكومة في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المثمر والمتبادل المنفعة في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح شعبينا ويساهم، في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

واختتم "أتمنى لكم التوفيق ودوام الصحة والعافية".