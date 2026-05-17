المالكي يستقبل وزير النفط ويؤكد أهمية الارتقاء بقطاعي الغاز والطاقة

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي للمالكي ذكر في بيان، ان الأخير استقبل، في مكتبه الرسمي اليوم، وزير النفط باسم محمد خضير، معرباً عن ترحيبه بالوزير، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه الجديدة.وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، أهمية الدور الذي تضطلع به كوادر وزارة النفط بمختلف اختصاصاتها في تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بواقع قطاعي النفط والغاز، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية للعراق وتعزيز سياسته النفطية لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى الاستفادة من الكفاءات العراقية وتطوير قدراتها عبر التدريب والتأهيل المستمر.

من جانبه، أعرب وزير النفط عن شكره وتقديره لنوري المالكي، مؤكداً حرصه على بذل أقصى الجهود للارتقاء بأداء الوزارة، والعمل على تطوير البنى التحتية ورفع الطاقة الإنتاجية للبلاد، بالتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يخدم المصلحة الوطنية.

