انت الان تتابع خبر السيد الصدر يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء.. ماذا قال له؟ - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر البيان الرسمي الصادر عن المكتب الخاص، أن السيد الصدر حثّ رئيس الوزراء على الحفاظ على سيادة البلاد، وتحسين الواقع الخدمي، بعد أن رأى منه الهمّة والعزم والإصرار لتحسين الواقع العراقي.



وأضاف البيان أن السيد الصدر حثّ رئيس الوزراء على الوقوف بحزمٍ لمحاربة الفساد، والحفاظ على مقدرات البلد، وتأمين العيش الكريم للشعب العراقي، من خلال تقديم الخدمات وتلبية احتياجاته وحفظ حقوقه.