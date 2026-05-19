انت الان تتابع خبر الزيدي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، حيث هنأ الزيدي بتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب".



وشهد اللقاء، بحسب البيان، "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المجالات كافة، وكذلك ضرورة تضافر جهود القوى السياسية لإكمال التشكيلة الحكومية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، وبما يحقق المصالح العليا للبلد".

