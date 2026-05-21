الزيدي والسفير الإيطالي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لمنع التصعيد وإبعاد الحرب

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل سفير إيطاليا لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث سلم للزيدي رسالة من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، هنأته فيها بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، كما تضمنت دعوته لزيارة إيطاليا".



وتناول اللقاء، وفقاً للبيان "العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية وغيرها، وكذلك التأكيد على أهمية بناء شراكات بناءة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وشهد اللقاء "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع التصعيد وإبعاد شبح الحرب وتداعياتها الخطيرة على استقرار المنطقة والعالم".