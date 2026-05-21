انت الان تتابع خبر الزيدي يستقبل بعثة المنتخب: أبذلوا اقصى جهودكم لإسعاد الشعب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل بعثة منتخبنا الوطني، وذلك قبل توجهه إلى اسبانيا لإجراء معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2026".

وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى "حرص الحكومة والتزامها بتقديم الدعم الكامل إلى المنتخب الكروي"، مؤكداً على "بذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب العراقي، الذي يقف إلى جانبكم وينتظر منكم تحقيق أفضل النتائج".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ثقته بقدرة لاعبي المنتخب الوطني على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم"، مشيراً إلى "أهمية تضافر جهود الجميع من أجل أن يظهر المنتخب الوطني بالشكل الذي يعكس مكانة العراق، ويرفع اسمه عالياً في بطولة كأس العالم".

