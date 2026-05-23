انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: لا وجود لتحالف الأقوياء ومن يخرج من الإطار خاسر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن "أي تحالف خارج الإطار مرفوض.. ووحدة الإطار أبقى من المصالح الآنية"، مردفا "استكمال الكابينة الوزارية يجب أن يمر عبر توافق قوى الإطار أولاً".

ولفت حمودي الى أنه "لن نكرر أخطاء الماضي والحملات الإعلامية الساعية لشق الصف الوطني داخل الاطار يجب ردعها"، مضيفا "وحدة الإطار أولوية وطنية وأي اندفاع خارجها يفتقر للواقعية السياسية"، مشددا بالقول "⁠مجلس النواب يتحمل كامل المسؤولية في مراقبة مسار وعمل الحكومة في المرحلة الحالية".