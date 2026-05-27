انت الان تتابع خبر السيد الصدر يعلن "انفكاك" سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني والتحاقها بالدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في بيان، "انطلاقاً من المصلحة العامة، وتحاشياً للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزاماً علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكاً تاماً.. والتحاقهم التحاقاً تاماً بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية".وتضمن قرار السيد الصدر توجيهات للجهات المدنية الملحقة بالسرايا بالتحول إلى مؤسسة "البنيان المرصوص"، مع التأكيد على عدم وجود أي مقرات أو سلاح أو عناوين تابعة للسرايا.

دعا السيد الصدر جميع تشكيلات الحشد الشعبي إلى الانفصال عن الأوامر الحزبية والطائفية، وحث الفصائل على تسليم سلاحها إلى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نصائحه السابقة بهذا الشأن.