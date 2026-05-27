سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 27-05-2026

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج تصريف تشبعه البيعي بها، ليصطدم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي ويهدد من قدرته على تمديد تلك المكاسب الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.