سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 27-05-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعد فشله في اختراق مستوى المقاومة المحوري 77,500$، ما أعاد الضغوط السلبية على السعر ودفعه للتراجع من جديد، خاصة مع استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعكس ضعف الزخم الصاعد الحالي.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، إلى جانب توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، الأمر الذي يعكس عزم السعر مواصلة الهبوط في الفترة القريبة المقبلة مالم يظهر إشارات انعكاس قوية.