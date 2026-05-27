سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-05-2026

دبي - بسام راشد

2026-05-27 01:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 78.35$، مدعوماً بتحسن واضح في الزخم الفني بعد توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، خاصة عقب تشكيلها لدايفرجنس إيجابي ساعد السعر على تحقيق مكاسب متتالية خلال الفترة الأخيرة.

 

كما نجحت الفضة جزئياً في التخلص من الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطها المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص استمرار الصعود، لا سيما مع بقاء الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المدى القصير، إلى جانب تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم يعكس قوة المسار الإيجابي الحالي.

