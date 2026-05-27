الدولار النيوزيلندي يندفع صعوداً بعد تلميحات البنك المركزي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك الاحتياطي النيوزيلندي يٌثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر

•انقسام حاد وتصويت تاريخي على أسعار الفائدة النيوزيلندية

•الاتفاق على ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية في يوليو



ارتفع الدولار النيوزيلندي على نطاق واسع خلال تعاملات يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية،في طريقه صوب تسجيل أعلى مستوى على في أسبوعين على الأقل مقابل نظيره الأمريكي ،وذلك بعد تلميحات متشددة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر.



جاء القرار وسط انقسام حاد وتصويت تاريخي داخل لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي،والتي أشارت إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة تضخم الأسعار المتصاعد في البلاد ،الأمر الذي رفع احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية في يوليو القادم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى (0.5878) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.5837)، وسجل أدنى مستوى عند (0.5836).



•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب العزوف عن المخاطرة بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات على زوارق ومواقع صواريخ إيرانية.



بنك الاحتياطي النيوزيلندي

ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي(RBNZ) يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بدون أي تغيير عند نطاق2.25% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ يوليو 2022 ،وذلك طبقاً لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.



شهدت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي المكونة من 6 أعضاء تعادلاً تاماً في الأصوات؛ حيث صوّت 3 أعضاء لتثبيت الفائدة، بينما صوّت 3 أعضاء آخرين (الأعضاء الخارجيون) لصالح رفع الفائدة فوراً بمقدار 25 نقطة أساس.وجاء حُسم القرار النهائي بالبقاء على الفائدة بفضل الصوت المرجح لمحافظة البنك "آنا بريمان".



وفى تحديثه لبيان السياسة النقدية ،أكد البنك المركزي النيوزيلندي أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة سيُبقيان التضخم أعلى من النطاق المستهدف هذا العام.



وقال المركزي النيوزيلندي: في المجمل، من المرجح أن يحتاج سعر الفائدة الرسمي إلى الارتفاع بوتيرة أسرع وبمستويات أكبر مما كان متوقعًا في بيان السياسة النقدية الصادر في فبراير



وأضاف البنك:ستعتمد وتيرة رفع سعر الفائدة الرسمي على مدى تأثير استمرار ضغوط الأجور والأسعار، مقارنةً بتأثير ضعف النشاط الاقتصادي على الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.



وقالت محافظة بنك الاحتياطي النيوزيلندي "آنا بريمان": أن وجهة نظرها والفريق المؤيد لها استندت إلى الرغبة في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة الرفع.

وأوضحت بريمان: أن التأثير الاقتصادي للحرب الإيرانية وتوقف الملاحة في مضيق هرمز سيستمر لفترة طويلة حتى بعد توقف الأعمال العدائية.



وأقرت بريمان بأن الأسر النيوزيلندية تمر بظروف صعبة وقاسية نتيجة لارتفاع الأسعار، لكنها طمأنت الأسواق بأن الوضع سيبدأ في التحسن العام المقبل.



الفائدة النيوزيلندية

•عقب الاجتماع أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 8 يوليو إلى فوق 70%.

•وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى فوق 90% ،مع توقع أن يشهد هذا العام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة ،صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة من نيوزيلندا عن التضخم و البطالة والنمو الاقتصادي.



نظرة فنية

