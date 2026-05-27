سعر النفط الخام يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-05-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة تحت ضغط سلبي متزايد، مع بدء ظهور إشارات سلبية واضحة على مؤشرات القوة النسبية، بعدما وصلت إلى مناطق تشبع شرائي قوية ومبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما أدى إلى تشكل دايفرجنس سلبي يعزز من احتمالات استمرار الضغوط البيعية على المدى القريب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثر النفط بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، إلى جانب مواصلة التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من صعوبة تعافي السعر بشكل كامل في الوقت الحالي، ويُبقي النظرة الفنية السلبية هي المسيطرة ما لم تظهر إشارات انعكاس أقوى خلال التداولات المقبلة.