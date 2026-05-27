سعر النفط الخام يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-27 01:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة تحت ضغط سلبي متزايد، مع بدء ظهور إشارات سلبية واضحة على مؤشرات القوة النسبية، بعدما وصلت إلى مناطق تشبع شرائي قوية ومبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما أدى إلى تشكل دايفرجنس سلبي يعزز من احتمالات استمرار الضغوط البيعية على المدى القريب.

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثر النفط بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، إلى جانب مواصلة التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من صعوبة تعافي السعر بشكل كامل في الوقت الحالي، ويُبقي النظرة الفنية السلبية هي المسيطرة ما لم تظهر إشارات انعكاس أقوى خلال التداولات المقبلة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

