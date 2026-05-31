انت الان تتابع خبر ترامب يعلن تعيين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب في تصريحات له، "المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا".وأضاف، "توم براك سيواصل مهام منصبه سفيرا لتركيا وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية".

ويوم امس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، انتهاء تكليف الدبلوماسي الأمريكي توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيراً إلى أنه سيواصل "دوره المحوري" تجاه دمشق وبغداد.

ويُعد باراك، وهو ملياردير في قطاع العقارات وأحد المقربين منذ فترة طويلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبعوث الرئيسي للإدارة الأمريكية إلى سوريا منذ مايو 2025، بالتزامن مع عمله سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا.

