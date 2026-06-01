ألوان الخلفيات في الواتساب تكشف أسرار علاقاتك؟ الحقيقة وراء الشائعة التي حيّرت الملايين!

بغداد - ياسين صفوان - فهل يمكن حقًا أن يكشف لون خلفية الحساب ما إذا كان شخص ما قد حفظ رقمك؟ أو إن كان قد حظرك سابقًا؟ أم أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة جديدة وجدت طريقها إلى فضول المستخدمين؟

ألوان تحمل رسائل سرية؟



بحسب المنشورات المتداولة، فإن الألوان التي تظهر خلف الصور الشخصية الافتراضية في واتساب ليست عشوائية، بل تحمل دلالات محددة. وتزعم هذه الروايات أن:

- اللون الأخضر يعني أن الشخص لم يضفك إلى جهات الاتصال لديه.

- اللون الأزرق يشير إلى أنه قام بحظرك في وقت سابق.

- اللون الأحمر يظهر للأشخاص الذين لا تتواصل معهم كثيرًا.

- اللون الأخضر الفاتح يرمز إلى أشخاص كانت بينك وبينهم محادثات مكثفة ثم تراجعت لاحقًا.

هذه الادعاءات انتشرت بسرعة، وأثارت تساؤلات واسعة بين المستخدمين الذين بدأوا بمراقبة ألوان الحسابات في قوائم الدردشة بحثًا عن معانٍ خفية قد تكشف أسرار علاقاتهم الرقمية.