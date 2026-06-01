تكنولوجيا: إنفيديا تكشف عن RTX Spark معالج بقدرات حاسب خارق لأجهزة الحاسب المكتبية#Computex2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانج في معرض Computex 2026 بتايبيه، عن منصة RTX Spark، وهي شريحة متكاملة جديدة كلياً تجمع بين معالج Grace المبني على بنية Arm ومعالج رسومي بمعمارية Blackwell، وتستهدف تحويل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بويندوز إلى منصات ذكاء اصطناعي متكاملة قادرة على تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محلياً دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة.

تقدم RTX Spark أداء يصل إلى بيتافلوب واحد (1 Petaflop) في مهام الذكاء الاصطناعي، أي ما يعادل كوادريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة. كما تدعم ذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت، وتضم معالجاً مركزياً بـ 20 نواة مع دعم FP4، طورته إنفيديا بالتعاون مع MediaTek التي تُسهم في تكنولوجيا الاتصال واللاسلكي وكفاءة الطاقة داخل الشريحة.

ووصف جنسن هوانج الهدف من هذه التقنية بأنها تتيح للحاسوب الشخصي أن يتحول من أداة إلى زميل عمل تعاوني، إذ لم تعد واجهة التعامل مع الحاسوب مقتصرة على الفأرة ولوحة المفاتيح التي هيمنت على الحوسبة الشخصية لـ 40 عاماً. بدلاً من ذلك، يرى هوانج أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون واجهةً جديدة يستطيع من خلالها المستخدم إصدار الأوامر والحصول على المعلومات باللغة الطبيعية، فيما يتولى الوكيل تحديد الأهداف وتنفيذ المهام وتقييم جودة عمله وتحسينه.

المصدر