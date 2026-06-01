تكنولوجيا: شركة أيسر تكشف عن شاشة ثانوية لتطبيقات المحاكاة والإنتاجية #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أيسر قبل انطلاق فعاليات معرض COMPUTEX عن الشاشة الثانوية PM131QT في صالة عرض بالعاصمة تايبيه لحل مشكلة المساحات الكبيرة للشاشات المتعددة وتأتي الشاشة بتصميم خارجي مدمج للغاية يشغل مساحة صغيرة مما يجعلها مثالية للأدوات والضروريات الصغيرة في ألعاب المحاكاة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتتميز شاشة PM131QT بنسبة عرض إلى ارتفاع عريضة جدا حيث تبلغ دقتها 1920×720 بكسل مع شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة وتعتمد اللوحة على تقنية IPS المتقدمة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتعتبر هذه الشاشة خيارا ممتازا للألعاب التي تدعم الشاشات المتعددة مثل لعبة Flight Simulator من شركة مايكروسوفت ونظام X Plane ونظرا لأن شاشة شركة أيسر تحتوي على بكسلات أقل بكثير من الشاشات العادية فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على معدل إطارات الألعاب بأبعاد متناسقة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتركز شركة أيسر على التطبيقات الاحترافية حيث يمكن استخدام الشاشة في الوضع الرأسي وتوفر اتصالات عبر منافذ USB Type C و HDMI وتتضمن ثقب حامل ثلاثي القوائم في الخلف لمزيد من المرونة ومن المتوقع إطلاق الشاشة في أواخر العام الحالي بسعر يقارب 230 دولارا لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم