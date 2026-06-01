تكنولوجيا: أسوس تعلن عن جهاز ROG Ally X20 وحزمة نظاراتCOMPUTEX2026# ROG Xreal R1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أسوس بشكل رسمي عن جهازها المحمول الجديد ROG Ally X20 في معرض COMPUTEX 2026 ويأتي هذا الجهاز المحمول كأحد المنتجات العديدة التي تم الكشف عنها للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لعلامة ROG التجارية ومع ذلك فإن جهاز ROG Ally X20 ليس مجرد نسخة خاصة من أجهزة الشركة المحمولة السابقة بل هو جهاز منفصل تماما لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويتميز جهاز ROG Ally X20 بشاشة OLED مقاس 7.4 بوصة بدقة FHD+ ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16×9 وتصل ذروة سطوع اللوحة إلى 1400 شمعة مع معدل تحديث متغير يبلغ 120Hz من 30Hz إلى 120Hz ودعم تقنيات Dolby Vision و ROG Nebula HDR كما حصلت الشاشة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 1000 وتغطية ألوان DCI P3 بنسبة 100% مع طبقة حماية من زجاج Corning XC ويحتوي الجهاز على معالج Ryzen Z2 Extreme من شركة AMD مقترن بسعة 24 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت من نوع PCIe 4.0 NVME وبطارية بسعة 80 Wh وتمت ترقية فتحة بطاقة الذاكرة إلى microSD Express مثل جهاز Nintendo Switch 2 لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام

وقامت شركة أسوس بتجهيز جهاز ROG Ally X20 بعصا تحكم من نوع TMR وزيادة مصابيح LED في حلقات RGB من 2 إلى 4 وتتضمن ميزات RGB الجديدة تفاعلا في الوقت الفعلي مع حركتك وردود فعل مرئية في الألعاب المتوافقة مثل اقتراب العدو من أي جانب كما أعادت أسوس تصميم أزرار ABXY وجاءت لوحة D pad بمزيج من مفاتيح القبة والغشاء المطاطي وتتميز لوحة D pad بقدرتها على التحول من غطاء عادي رباعي الاتجاهات إلى غطاء ثماني الاتجاهات عن طريق رفعها وتدويرها وهو أمر ممتاز لألعاب القتال بأبعاد متناسقة من حيث الكفاءة والسرعة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

بالإضافة إلى ذلك يستخدم جهاز ROG Ally X20 نوعا جديدا من المطاط يسمى TPS للمقابض ويتميز هذا الجزء بأنه أكثر صلابة ويدوم لفترة أطول ويحتوي الهيكل نفسه على غلاف شفاف وبعض الأزرار باللون الذهبي وسيتم بيع جهاز ROG Ally X20 في حزمة مع نسخة الذكرى السنوية العشرين لنظارات ROG Xreal R1 التي تم الإعلان عنها مؤخرا وسيتم إصداره في موسم العطلات الحالي ولم تكشف أسوس عن السعر حتى الآن لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم