تكنولوجيا: أبل ترفع قيمة استبدال أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعات Apple Watch القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت أبل قيم الاستبدال لمعظم أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعات Apple Watch القديمة في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية وزيادة قيمة الأجهزة المستعملة.

وشملت الزيادات عددًا كبيرًا من هواتف آيفون، حيث ارتفعت قيمة بعض الطرازات بما يصل إلى 35 دولارًا، مثل آيفون 15 Pro، بينما حصلت أجهزة أخرى على زيادات تراوحت بين 10 و25 دولارًا. كما ارتفعت قيمة استبدال هواتف آيفون 16 و15 Pro Max و14 Pro وعدد من الطرازات الأقدم.

وفي المقابل، رفعت أبل قيمة استبدال أجهزة آيباد أيضًا، مع زيادات وصلت إلى 20 دولارًا لبعض الإصدارات، إلى جانب تحسين أسعار الاستبدال لمعظم أجهزة ماك، حيث سجل Mac Studio أكبر زيادة بقيمة 70 دولارًا، بينما ارتفعت قيمة MacBook Air وMac mini بنحو 35 دولارًا لكل منهما.

كما شملت التعديلات ساعات Apple Watch، إذ حصلت بعض الطرازات مثل Apple Watch Ultra 2 وSeries 9 على زيادات طفيفة في قيمة الاستبدال.

وعلى الجانب الآخر، خفضت أبل قيمة استبدال معظم هواتف أندرويد المقبولة ضمن البرنامج، بما في ذلك بعض أجهزة Samsung وGoogle Pixel. كما أزالت سلسلة Galaxy S24 بالكامل من قائمة الأجهزة المؤهلة للاستبدال، لتصبح سلسلة Galaxy S23 أحدث هواتف سامسونج المدرجة حاليًا.

وتتوفر القيم الجديدة عبر برنامج الاستبدال الرسمي من أبل، مع اختلاف السعر النهائي بحسب حالة الجهاز ومواصفاته.

المصدر