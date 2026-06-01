تكنولوجيا: Z-COM تكشف عن منصتها الجديدة للاتصالات اللاسلكية في #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Z-COM خلال مشاركتها في معرض COMPUTEX 2026 عن إطلاق منصة NEW الجديدة، وهي منصة مصممة لإدارة البنية التحتية الطرفية (Edge) محليًا دون الاعتماد على الخدمات السحابية.

وتهدف المنصة إلى توحيد إدارة الشبكات والاتصالات اللاسلكية وخدمات الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة الطاقة ضمن بيئة تشغيل واحدة، مع تنفيذ جميع عمليات المعالجة والحوسبة محليًا على الأجهزة.

وتضم منصة NEW ست وحدات رئيسية يمكن تفعيلها حسب الحاجة، تشمل إدارة نقاط الوصول اللاسلكية، وتحليل الشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تحديد المواقع الداخلية عبر Wi-Fi 7، بالإضافة إلى إدارة الطاقة والحماية الأمنية ومساعد ذكي لمراقبة البنية التحتية واكتشاف المشكلات تلقائيًا.

كما كشفت الشركة عن دمج نقطة الوصول AS710 الداعمة لتقنية Wi-Fi 7 بشكل كامل مع منصة الإدارة المركزية Cronus WLAN Controller، مع الحفاظ على التوافق مع شبكات Wi-Fi 6 وWi-Fi 5.

وأكدت Z-COM أن جميع خدمات الذكاء الاصطناعي في المنصة تعمل محليًا، ما يعزز الخصوصية ويقلل الاعتماد على البنية السحابية الخارجية.

