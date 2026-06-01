تكنولوجيا: AMD تعيد إطلاق معالجات قديمة لمواجهة ارتفاع الأسعار مع اطلاق Radeon RX 9070 GRE في الولايات المتحدة #Computex2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة غير مألوفة، قررت AMD إعادة طرح معالجات من الجيل السابق في الأسواق، وذلك كحل عملي لمشكلة الأسعار الشائعة في عمليات تجميع أجهزة الحاسب الشخصي في الوقت الحالي.

حيث ستُعيد AMD طرح معالجها الشهير Ryzen 7 5800X3D، الذي أُطلق أصلاً عام 2022، بسعر جديد يبدأ من 350 دولاراً ابتداءً من 25 يونيو، أي بـ 100 دولار أقل من سعر إطلاقه الأصلي. وللعلم يصل سعر معالج Ryzen 7 9850X3D الحالي إلى 500 دولار، كما أن نسخ الـ 5800X3D المستعملة على eBay كثيراً ما تُباع بـ 450 دولار أو أكثر رغم كونها معالجات عمرها 4 سنوات.

كما ستعيد اطلاق المعالج Ryzen 7 7700X3D في 15 يوليو بسعر 330 دولاراً، وهو معالج بـ 8 أنوية و16 خيطاً، وصفته الشركة بأنه نقطة الدخول إلى منصة AM5، مما يمنح المستخدمين خياراً اقتصادياً للترقية دون الحاجة إلى إنفاق كبير.

كما كشفت أيضاً عن إطلاق كارت الشاشة Radeon RX 9070 GRE في الأسواق الأمريكية ابتداءً من اليوم بسعر 550 دولاراً، بعد أن كان حصرياً على السوق الصينية. يأتي هذا الكارت بذاكرة VRAM سعتها 12 جيجابايت، وهو النسخة ذاتها من RX 9070 الصادر عام 2025 ولكن بذاكرة أكبر.

تعكس هذه الخطوات واقعاً صعباً يعيشه سوق مكونات الحاسب الشخصي، إذ تضطر AMD إلى إطالة عمر منصة AM4 عشر سنوات بدلاً من دفع المستخدمين نحو الترقية الكاملة. وقد تعهدت الشركة بالاستمرار في دعم منصة AM5 حتى عام 2029.

