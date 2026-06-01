تكنولوجيا: يوتيوب يضيف تنبيهات أوضح للمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ يوتيوب اعتبارًا من اليوم في عرض إشعارات أكثر وضوحًا للمحتوى المُنشأ أو المُعدل بشكل ملحوظ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية أمام المشاهدين.

وستظهر العلامة الجديدة أسفل مشغل الفيديو وفوق الوصف في المقاطع الطويلة، بينما ستُعرض مباشرة فوق الفيديو في مقاطع Shorts.

ولا تزال المنصة تعتمد بشكل أساسي على إفصاح منشئي المحتوى عن استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنها بدأت أيضًا في استخدام أنظمة كشف تلقائية قادرة على رصد المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي حتى في حال عدم الإشارة إليه يدويًا.

وفي حال تصنيف مقطع فيديو بشكل خاطئ، يمكن لصاحب القناة تعديل حالة الإفصاح عبر YouTube Studio. ومع ذلك، ستظل العلامة ظاهرة إذا تم إنشاء المحتوى باستخدام أدوات يوتيوب الخاصة مثل Veo أو Dream Screen، أو إذا احتوى الملف على بيانات تعريف تدل على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكدت يوتيوب أن هذه العلامات الجديدة لن تؤثر على توصية الفيديوهات أو تحقيق الأرباح منها، وإنما تهدف فقط إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية للمستخدمين.

