تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز كمبيوتر محمولا جديدا خفيف الوزن مقاس 14 بوصة عالميا بفتحات SSD مزدوجة وشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بهدوء جهاز كمبيوتر محمولا جديدا مقاس 14 بوصة على مستوى العالم ويجمع الطراز خفيف الوزن بشكل خاص IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 ما يصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع فتحات SSD مزدوجة ورسومات Arc 140V وبطارية تبلغ سعتها 65 Wh في هيكل يزن أكثر بقليل من 1 كيلوجرام وأصدرت لينوفو بالفعل عددا لا يحصى من أجهزة كمبيوتر IdeaPad المحمولة هذا العام وحتى الآن تميز العديد منها بمعالجات Ryzen AI 400 من شركة AMD أو معالجات Panther Lake من شركة إنتل والآن عادت الشركة إلى منصة Lunar Lake الأقدم من شركة إنتل مع تقديم جهاز IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وللإشارة أصدرت لينوفو جهاز IdeaPad Slim 5 14IPH11 بوقت سابق بمعالجات Panther Lake من شركة إنتل ويجب أن يتمتع جهاز IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 بالأفضلية عندما يتعلق الأمر بأداء الرسومات بفضل وحدة iGPU من نوع Arc 140V ووفقا للمعايير الخاصة بنا لن يفصل الكثير بين جهاز Slim 5 Ultra وجهاز IdeaPad Slim 5 عندما يتعلق الأمر بأداء CPU أيضا ومع ذلك فإن جهاز IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 أخف بنسبة 22% تقريبا من جهاز IdeaPad Slim 5 14IPH11 لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام

وبشكل أكثر تحديدا يزن الأول حوالي 1.06 كيلوجرام بشاشة OLED وحوالي 1.14 كيلوجرام بشاشة IPS وبالتالي فإن جهاز IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 أخف بجميع الحالات من جهاز MacBook Air 13 الذي يباع حاليا بمبلغ 999 دولارا على الرغم من احتوائه على شاشة IPS بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz أو شاشة OLED بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz وعلاوة على ذلك سيكون جهاز IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 قابلا للتكوين بسعة تبلغ 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية بفضل معالجات Core Ultra 5 226V و Core Ultra 5 228V و Core Ultra 7 256V من شركة إنتل ويحتوي الجهاز المحمول أيضا على فتحات M 2 2242 من نوع PCIe 4 x4 و M 2 2280 من نوع PCIe 4 x2 وبطارية تبلغ سعتها 65 Wh لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتتضمن لينوفو هيكلا من الألومنيوم المؤكسد بجميع وحدات SKUs أيضا ولم تكشف الشركة عن تكلفة جهاز IdeaPad Slim 5 Ultra 14ILL11 حتى الآن وبالمثل لم نتمكن من العثور على جهاز الكمبيوتر المحمول لدى أي بائعي تجزئة تابعين لجهات خارجية أيضا ويرجى مراجعة موقع PSREF الخاص بشركة لينوفو لمزيد من التفاصيل حول أول جهاز كمبيوتر محمول من طراز IdeaPad يحمل علامة Ultra التجارية من الشركة لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم