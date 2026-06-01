تكنولوجيا: كرسي ROG Destrier من أسوس يخطف الأنظار بتصميم سايبورغ #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة أسوس في معرض COMPUTEX 2026 كرسي Destrier Edition 20 بمظهر مستقبلي مستوحى من الخيال العلمي ويدمج الكرسي الألومنيوم المتين مع الجلد وجزيئات الفوم المريحة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100.0% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويمنحك هذا التصميم الهيكل السايبورغي الذي تريده مع الحفاظ على الانسيابية والتهوية الكاملة أثناء جلساتك الطويلة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة لضمان راحة مثالية بجميع الأوقات

ويوفر الكرسي مرونة كاملة عبر خيارات تعديل تشمل مساند الذراعين والظهر والارتفاع ليناسب طبيعة جسمك بدقة بأبعاد متناسقة من حيث الكفاءة والراحة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا على غرف الألعاب

ويضم الابتكار وضعية مخصصة لألعاب المحمول والكمبيوتر والمنصات تقودك إلى وضعية صحية تقلل الإجهاد العضلي تماما مما يجعله إضافة استثنائية لمحبي الألعاب لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والجلوس لفترات طويلة براحة تامة

