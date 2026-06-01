تكنولوجيا: منصة Spotify تتيح حفظ ومشاركة المقاطع المفضلة من البودكاست بسهولة أكبر

Sultan Alqahtani

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت Spotify ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء المقاطع المفضلة من حلقات البودكاست وحفظها ومشاركتها مباشرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وتظهر الميزة من خلال أيقونة جديدة داخل شاشة تشغيل البودكاست، حيث يمكن للمستخدم تحديد جزء معين من الحلقة وقصّه بسهولة، ثم حفظه في مكتبته الشخصية للعودة إليه لاحقًا.

وبعد حفظ المقطع، تتيح Spotify مشاركته مع مستخدمين آخرين عبر نظام الرسائل داخل التطبيق، أو إرساله عبر منصات وتطبيقات أخرى خارج Spotify.

وأكدت الشركة أن ميزة Clips بدأت بالوصول تدريجيًا لمستخدمي الخدمة المجانية والمدفوعة على الهواتف الذكية، لكنها متاحة حاليًا مع مجموعة محددة من برامج البودكاست فقط، على أن يتوسع دعمها ليشمل المزيد من المحتوى خلال الفترة المقبلة.

فاطمة نصر

