السامرائي يلتقي رئيس إقليم كردستان في أربيل ويبحثان المستجدات السياسية

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، بما يدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال الكابينة الحكومية وفق الاستحقاقات الانتخابية والسياسية والوطنية، وبما ينسجم مع التفاهمات القائمة بين القوى السياسية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.



كما تناول اللقاء – بحسب البيان - أهمية تعزيز التعاون بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا المشتركة بروح التفاهم والشراكة، بما يخدم مصالح جميع العراقيين ويسهم في دعم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.