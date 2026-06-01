بغداد تبحث مع واشنطن ملف السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة العدل، ان شواني "استقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، الذي قدّم تهانيه للوزير بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للعدل في الحكومة الحالية".وجرى خلال اللقاء "بحث ملف السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وواشنطن في ما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للعراق لاسيما ما يرتبط بتكاليف الإيواء، استناداً إلى التفاهمات والاتفاقات القائمة بين الجانبين".

وأكد الوزير "أهمية مواصلة دعم المجتمع الدولي للعراق في هذا الملف، مشدداً على ضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فاعل في التواصل مع الدول التي لديها رعايا مودعون في المؤسسات الإصلاحية العراقية، بما يسهم في تسريع إجراءات استلامهم وإعادتهم إلى بلدانهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة".

من جانبه، أشاد هارتس "بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية متمثلة بوزارة العدل في إدارة هذا الملف المعقد، مثمناً تحمل العراق مسؤوليات كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي في ما يتعلق بالنزلاء المرتبطين بملفات الإرهاب".

وأكد أن "العراق يمثل شريكاً أساسياً في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مجدداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون وتقديم الدعم اللازم بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

