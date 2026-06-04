انت الان تتابع خبر الإطار يلغي احتفالية عيد الغدير ويعزي برحيل المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الإطار التنسيقي في بيان مقتضب، أنه "تقرر إلغاء احتفالية عيد الغدير، ونتقدم بالتعازي للعالم الإسلامي برحيل المرجع الشيخ إسحاق الفياض (قدس)".



ونعت الحوزة العلمية في النجف الأشرف، اليوم الخميس، المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، الذي وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، عن عمر ناهز 96 عاماً، إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.

